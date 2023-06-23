Комплект пришел хорошо упакован, как и заказывала, все по размеру. После двух стирок ни сел, ни перекосило ничего. Стирала на 40 градусов как написано на этикетке. По качеству хлопок, приятный к телу, ребенок спит и не потеет. Пока ничего нет катышек, посмотрим как дальше будет. Постельное белье ...