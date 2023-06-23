Я просто балдею от вашего постельного белья, спасибо
Хорошего качества комплект. Как получила, сразу постирала. После стирки белье стало мягким и приятным тактильно.
Поплин - хорошая ткань, мягкая, приятная к телу, краски не линяют. Она такая же, как и сатин, по качеству, только дешевле в 2 раза. И расцветок много интересных. А еще поплин лучше, чем бязь.
Это именно такое белье, которое я давно хотела. Такое как в гостиницах. Мягкое, приятное, красивое. Очень качественный материал и пошив. Буду брать ещё !
Данный комплект соответствует описанию. Ткань хлопок. Плотность ткани заявлено 140, не знаю-не эксперт, немного просвечивает, не жидкая, гладенькая, к телу приятная, не электролизуется. После стирки все осталось в первоначальном виде. Швы все ровные, обработаны двойным швом. Главное соблюдать тре...
То самое из хороших отелей! Упругое, приятное к телу, идеально белое, швы ровные, упаковка супер! Инструкцию положила на видное место при стирке, отдельное спасибо! Размеры соответствуют, все очень аккуратно и добротно! Специально не искала Сатин-Страйп, но этот комплект меня покорил по отзывам. ...
Комплект пришел хорошо упакован, как и заказывала, все по размеру. После двух стирок ни сел, ни перекосило ничего. Стирала на 40 градусов как написано на этикетке. По качеству хлопок, приятный к телу, ребенок спит и не потеет. Пока ничего нет катышек, посмотрим как дальше будет. Постельное белье ...
Комплект очень понравился качеством ткани- всё как заявлено в характеристиках: плотность, тип и состав ткани, вес. Приятный на ощупь. После стирки и глажки не изменил вид. Взяла 2 комплекта
Все швы ровные, ни одной ниточки не торчит. Давно искала белье что бы зимой не было холодно, а летом не жарко - это оно. Аккуратная потайная молния радует.
Это лучшее постельное бельё, которое появилось в моём доме! Подобное видел только в пятизвёздочных отелях. Очень качественный материал, повторяю очень качественный, плотный, белоснежный, натуральный
Итак, кпб сатиновая. Это 100% хлопок, внешне ткань напоминает шелк, такая же блестящая. Сатин выглядит намного эффектнее, чем бязь, но ценовая категория у него другая, цены на сатин выше.
Постельные принадлежности из сатина класса «люкс» выбирают эстеты, которые ценят практичные вещи. Ткань имеет превосходные качества в виде насыщенных цветов, шелкового блеска и повышенной износостойкости. Комфортное для тела постельное белье, не вызывает аллергии, хорошо впитывает влагу, давая ...
Суперский комплект, заказывали маме на день рождения - она в восторге, качество отменное, спать одно удовольствие, после стирки не садится и не линяет, цвет остается таким же насыщенным. В общем мы не прогадали - качественное белье за низкую цену
у меня 5 комплектов такого белья. просто супер.советую! но у меня идет: простынь хлопок,наволочки сатин и пододеяльник сверху сатин, снизу хлопок.сохнет оч быстро!
Только плюсы, минусов никаких. Покупаю только сатин уже лет 15. Ткань плотная, гладкая, спать одно удовольствие. Очень долго используется и остается качественной
Спасибо огромное за ваше изделие, мне очень всë понравилась, особенно расцветка, спасибо!!!
Комплект белья отлично вписался в интерьер, качество хорошее, после стирки показало себя хорошо.
Будем заказывать ещë, цена качество меня устроило.
Купил маме комплект, она осталась довольна, спасибо.
Супер бельë, хорошего качества, я всем довольна, спасибо!)
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