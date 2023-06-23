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-68%
Постельное белье сатин- жаккард семейный перламутрово-рубиновый
(4)

Постельное белье сатин- жаккард семейный перламутрово-рубиновый

4 499 руб.13 999 руб.
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-65%
Комплект постельного белья сатин евро Перья
(2)

Комплект постельного белья сатин евро Перья

5 999 руб.16 999 руб.
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-70%
Постельное белье поплин семейный ромбики
(0)

Постельное белье поплин семейный ромбики

4 499 руб.14 999 руб.
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-70%
Постельное белье поплин семейный разноцветное в клетку
(0)

Постельное белье поплин семейный разноцветное в клетку

4 499 руб.14 999 руб.
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Товар дня!
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-63%
Поло для мальчика с коротким рукавом темно-синий
(2)
Поло для мальчика с коротким рукавом темно-синий
1 299 руб.3 499 руб.
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-68%
Постельное белье сатин- жаккард семейный сиренево-лиловый
(0)
Постельное белье сатин- жаккард семейный сиренево-лиловый
4 499 руб.13 999 руб.
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Premium
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-65%
Комплект постельного белья сатин евро бело-зеленый
(2)
Комплект постельного белья сатин евро бело-зеленый
5 999 руб.16 999 руб.
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-65%
Комплект постельного белья сатин евро Перья
(2)
Комплект постельного белья сатин евро Перья
5 999 руб.16 999 руб.
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-65%
Комплект постельного белья сатин евро сиреневое с золотым узором
(4)
Комплект постельного белья сатин евро сиреневое с золотым узором
5 999 руб.16 999 руб.
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-65%
Комплект постельного белья сатин евро песочное с узорами
(3)
Комплект постельного белья сатин евро песочное с узорами
5 999 руб.16 999 руб.
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-65%
Комплект постельного белья сатин евро леопардовое
(4)
Комплект постельного белья сатин евро леопардовое
5 999 руб.16 999 руб.
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-65%
Комплект постельного белья сатин евро красное с розами
(2)
Комплект постельного белья сатин евро красное с розами
5 999 руб.16 999 руб.
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-65%
Комплект постельного белья сатин евро сиреневого-желтый
(2)
Комплект постельного белья сатин евро сиреневого-желтый
5 999 руб.16 999 руб.
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-65%
Комплект постельного белья сатин евро турецкий огурец
(2)
Комплект постельного белья сатин евро турецкий огурец
5 999 руб.16 999 руб.
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Хит продаж
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-63%
Поло для девочек с коротким рукавом темно-синий
(2)
Поло для девочек с коротким рукавом темно-синий
1 299 руб.3 499 руб.
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-68%
Постельное белье сатин- жаккард семейный ультрамариновый синий
(2)
Постельное белье сатин- жаккард семейный ультрамариновый синий
4 499 руб.13 999 руб.
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-73%
Постельное белье сатин- жаккард ЕВРО розовая пудра
(2)
Постельное белье сатин- жаккард ЕВРО розовая пудра
3 499 руб.12 999 руб.
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-73%
Постельное белье сатин- жаккард ЕВРО мягкий ванильный
(2)
Постельное белье сатин- жаккард ЕВРО мягкий ванильный
3 499 руб.12 999 руб.
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-75%
Постельное белье сатин- жаккард 2-х сп циан
(2)
Постельное белье сатин- жаккард 2-х сп циан
2 999 руб.11 999 руб.
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-43%
Детское Постельное белье 1,5 сп
(2)
Детское Постельное белье 1,5 сп
2 849 руб.4 999 руб.
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-43%
Детское Постельное белье 1,5 сп
(2)
Детское Постельное белье 1,5 сп
2 849 руб.4 999 руб.
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-43%
Детское Постельное белье 1,5 сп
(2)
Детское Постельное белье 1,5 сп
2 849 руб.4 999 руб.
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Выбор покупателя
Постельное белье евро поплин нежно-бирюзовый с цветами

Постельное бельë просто топ

Я просто балдею от вашего постельного белья, спасибо

Екатерина
6 июля 2023 12:22
Комплект постельного белья сатин евро бежевое с цветами

5+

Хорошего качества комплект. Как получила, сразу постирала. После стирки белье стало мягким и приятным тактильно.

Алиана Селенберг
3 июля 2023 14:06
Детское Постельное белье 1,5 сп

Ребенку понравилось!

Поплин - хорошая ткань, мягкая, приятная к телу, краски не линяют. Она такая же, как и сатин, по качеству, только дешевле в 2 раза. И расцветок много интересных. А еще поплин лучше, чем бязь.

Диана
3 июля 2023 14:05
Постельное белье Страйп сатин евро Черное

Очень приятное к телу, комфортное, красивый цвет

Это именно такое белье, которое я давно хотела. Такое как в гостиницах. Мягкое, приятное, красивое. Очень качественный материал и пошив. Буду брать ещё !

Валерия Викторовна
3 июля 2023 13:43
Постельное белье Страйп сатин евро Фисташковый

Качество на высоком уровне!!!

Данный комплект соответствует описанию. Ткань хлопок. Плотность ткани заявлено 140, не знаю-не эксперт, немного просвечивает, не жидкая, гладенькая, к телу приятная, не электролизуется. После стирки все осталось в первоначальном виде. Швы все ровные, обработаны двойным швом. Главное соблюдать тре...

Андрей
3 июля 2023 13:39
Постельное белье Страйп сатин евро Циан

Всегда хотела постельное из страйп сатина!

То самое из хороших отелей! Упругое, приятное к телу, идеально белое, швы ровные, упаковка супер! Инструкцию положила на видное место при стирке, отдельное спасибо! Размеры соответствуют, все очень аккуратно и добротно! Специально не искала Сатин-Страйп, но этот комплект меня покорил по отзывам. ...

Галина
3 июля 2023 13:35
Постельное белье Страйп сатин евро Коралловый

Довольна покупкой!

Комплект пришел хорошо упакован, как и заказывала, все по размеру. После двух стирок ни сел, ни перекосило ничего. Стирала на 40 градусов как написано на этикетке. По качеству хлопок, приятный к телу, ребенок спит и не потеет. Пока ничего нет катышек, посмотрим как дальше будет. Постельное белье ...

Наталья
3 июля 2023 13:31
Постельное белье Страйп сатин евро Нежно-розовое

5 звезд

Комплект очень понравился качеством ткани- всё как заявлено в характеристиках: плотность, тип и состав ткани, вес. Приятный на ощупь. После стирки и глажки не изменил вид. Взяла 2 комплекта

Кристина
3 июля 2023 13:30
Постельное белье Страйп сатин евро Кремовый

Отличное качество!

Все швы ровные, ни одной ниточки не торчит. Давно искала белье что бы зимой не было холодно, а летом не жарко - это оно. Аккуратная потайная молния радует.

Анна
3 июля 2023 13:28
Постельное белье Страйп сатин евро Бирюзовый

Элитное постельное белье!!!

Это лучшее постельное бельё, которое появилось в моём доме! Подобное видел только в пятизвёздочных отелях. Очень качественный материал, повторяю очень качественный, плотный, белоснежный, натуральный

Владислав
3 июля 2023 13:26
Комплект постельного белья сатин евро желто-серое с узорами

Советую!

Итак, кпб сатиновая. Это 100% хлопок, внешне ткань напоминает шелк, такая же блестящая. Сатин выглядит намного эффектнее, чем бязь, но ценовая категория у него другая, цены на сатин выше.

Дарья
3 июля 2023 13:12
Комплект постельного белья сатин евро бежевое с полосками

Премиум качество!

Постельные принадлежности из сатина класса «люкс» выбирают эстеты, которые ценят практичные вещи. Ткань имеет превосходные качества в виде насыщенных цветов, шелкового блеска и повышенной износостойкости. Комфортное для тела постельное белье, не вызывает аллергии, хорошо впитывает влагу, давая ...

Вадим
3 июля 2023 13:02
Комплект постельного белья сатин евро песочное с узорами

Отличный подарок !!!

Суперский комплект, заказывали маме на день рождения - она в восторге, качество отменное, спать одно удовольствие, после стирки не садится и не линяет, цвет остается таким же насыщенным. В общем мы не прогадали - качественное белье за низкую цену

Анастасия
3 июля 2023 12:54
Комплект постельного белья сатин евро сиреневого-желтый

Очень приятно спать !

у меня 5 комплектов такого белья. просто супер.советую! но у меня идет: простынь хлопок,наволочки сатин и пододеяльник сверху сатин, снизу хлопок.сохнет оч быстро!

Олег
3 июля 2023 12:50
Комплект постельного белья сатин евро красное с розами

Покупайте смело не разочаруетесь

Только плюсы, минусов никаких. Покупаю только сатин уже лет 15. Ткань плотная, гладкая, спать одно удовольствие. Очень долго используется и остается качественной

Владимир
3 июля 2023 12:48
Постельное белье поплин семейный бежево-белое с цветами

Бельë том

Спасибо огромное за ваше изделие, мне очень всë понравилась, особенно расцветка, спасибо!!!

Агафья
23 июня 2023 16:03
Постельное белье евро поплин фиолетовое с белым с цветами

Бельë шикарное

Комплект белья отлично вписался в интерьер, качество хорошее, после стирки показало себя хорошо.

Милена
23 июня 2023 16:00
Постельное белье евро поплин серое в клетку

Бельë мне очень понравилось

Будем заказывать ещë, цена качество меня устроило.

Тарас
23 июня 2023 15:55
Постельное белье евро поплин розовые линии

Отличный набор, хороший подарок

Купил маме комплект, она осталась довольна, спасибо.

Денис
23 июня 2023 15:51
Постельное белье евро поплин разноцветное в полоску

Вы Находка

Супер бельë, хорошего качества, я всем довольна, спасибо!)

Елена
23 июня 2023 15:48

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